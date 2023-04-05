В Крыму разработали препарат, способный убивать рак

Крымские ученые разработали препарат, способный убивать раковые клетки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском федеральном университете имени Вернадского, для изготовления используются листья маслины. Их сушат в инфракрасной камере, измельчают, просеивают через сито и засыпают в капсулы, которые фасуют и упаковывают в банки.

«Фитохимические исследования листьев и плодов, собранных на нашей опытно-производственной площадке в Форосе, показали наличие таких биологически активных веществ, как олеоканcал, олеуропеин, гидрокситирозол, вербаскозид, – цитируют РИА «Новости» директора селекционно-питомниководческого центра субтропических культур КФУ Дмитрия Ермолина. – Причем содержание этих веществ в листьях маслины многократно превосходят аналогичный показатель в плодах. В совокупности все эти соединения способны уничтожить раковые клетки в течение 1 часа».

Ученые так же установили, что препараты из листьев оливы обладают противовоспалительными, антиоксидантными, антимикробными, противовирусными и антибактериальными свойствами и помогают в борьбе с атеросклерозом, диабетом, артритом, нейродегенеративными заболеваниями, а также помогают снизить артериальное давление, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, предотвращают закупорку вен и образование тромбов. Плюс ко всему, полифенолы маслины способствует увеличению в организме термогенина – белка, который помогает интенсивнее сжигать жиры.

Кроме того, сушеные листья можно использовать для приготовления чайных смесей и косметики с отбеливающим эффектом.

Новый фитопрепарат не является лекарственным средством, потому его будут продавать без рецепта.

Симферополь, Лиана Макоба

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