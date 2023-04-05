Макрон припугнул Китай «спиралью напряжённости» с ЕС из-за Украины

Китай может и должен сыграть «главную роль» в украинском конфликте, используя свои тесные отношения с Москвой для влияния на Россию.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который находится с визитом в КНР.
В ином случае, по мнению французского президента, отношения между ЕС и Китаем могут пострадать.
«Мы слышим все более громкие голоса, выражающие сильную обеспокоенность будущим отношений между Западом и Китаем, которые в той или иной форме приводят к выводу о неизбежной спирали нарастания напряженности», – сказал Макрон.
По его словам, поддержание диалога с Китаем имеет важное значение, так как «Москве нельзя позволить вести эксклюзивный диалог с Пекином».
Как пишет The Guardian, Макрон хочет убедить Китай использовать свое влияние на Россию «для установления мира на Украине» или, по крайней мере, «помешать Пекину напрямую поддерживать Москву».
Симферополь, Валентин Карамазов
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