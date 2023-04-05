Латвия вернула обязательный военный призыв для граждан

Парламент Латвии проголосовал за возвращение военного призыва.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном сообщении Сейма.

«Граждане Латвии – мужчины – будут призваны в Службу национальной обороны в течение года после достижения 18-летнего возраста», – отмечается в документе.

В пресс-службе парламента отметили, что первый призыв начнется 1 июля 2023 года. Срок службы составит 11 месяцев, либо пять лет по двадцать одному дню в году. За уклонение от службы в момент её несения предусмотрено уголовное наказание.

Отметим, что значительная часть населения Латвии, в подавляющем большинстве – русскоязычные, являются так называемыми «негражданами».

Симферополь, Валентин Карамазов

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