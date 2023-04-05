«После Пасхи не получится» – Испания задерживает поставки «Леопардов» Украине

Отправка шести танков Leopard 2, которые Испания пообещала доставить на Украину сразу после католической Пасхи (9 апреля), задерживается на неопределённый срок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает на Reuters со ссылкой на Минобороны Испании.

Техника, по информации министра обороны Маргариты Роблес, покинет страну, возможно, к концу второй половины апреля. Танки не использовались с 90-х годов и нуждаются в переоборудовании и дополнительной проверке боеготовности.

Всего Мадрид пообещал Киеву 10 единиц такой техники. Оставшиеся четыре прибудут еще позже, сейчас их ремонтируют.

Симферополь, Валентин Карамазов

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