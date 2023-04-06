У севастопольца потребовали миллионы за любовь к природе и невнимательность

Житель Севастополь пострадал из-за любви гулять по лесу, невнимательности и болтливости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина, во время очередной прогулки на природе, обнаружил в лесу сверток. Но решил его не забирать: оставил на месте и ушел.

По всей видимости, сверток был необычный, потому что севастополец рассказал о находке коллеге, а тот – своим знакомым.

«Последние решили, что в свертке наркота: можно выгадать на этого неплохие бабки. Приехали, просили показать локацию, но точного места он не вспомнил, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – В ответ шантажисты дважды избили его, пригрозили ножом и поставили ультиматум: либо ведешь нас, либо платишь 2 миллиона рублей в течении трех дней».

Мужчина обратился в полицию. Любители легкой наживы уже дают объяснения.

Севастополь, Олег Яковенко

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