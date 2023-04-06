В Севастополе 4 года не могут отремонтировать обрушившуюся опорную стену

В Севастополе 4 года не могут отремонтировать обрушившуюся опорную стену возле жилого дома.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло во дворе дома №2-Б по проспекту Победы в апреле 2019 года.

В результате обрушения один автомобиль упал с образовавшегося обрыва и перевернулся, еще несколько сползли по склону.

Тогда одни горожане предположили, что подрядчик, организуя парковку, сэкономил на бетоне. Другие отмечали: дом построен на глинистых почвах, под которыми текут грунтовые воды. «В советское время на этом месте вообще запретили что-либо строить», – напоминали они.

Прошло 4 года, в пострадавшем дворе ничего не изменилось. Городские власти восстанавливать стену не торопятся, ссылаясь на отсутствие средств. Не планируется и реконструкция и в текущем году.

«Включить в программу по подпорным стенкам не можем. Нужно средства выделять из бюджета города, поскольку этого элемента не существовало в виде подпорной стены, – заявил исполняющий обязанности заместитель губернатора Евгений Горлов. – То, что там было – это просто нагромождение блоков».

Чиновник пообещал попросить денег у федеральных ведомств, но результат не гарантировал.

Севастополь, Лиана Макоба

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