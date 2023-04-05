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Среда, 5 апреля 2023, 19:09 мск

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«Дело сделано: Путин уже отменил членство Украины в НАТО» – киевский политолог

Йенс Столтенберг, фото: www.nato.int

Начав спецоперацию на Украине, российский президент наглядно показал, что будет с Европой в случае вступления «Незалежной» в НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил известный русофоб, украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, все разговоры о реальном приёме Украины в Североатлантический альянс можно прекращать.

«Нас не просто завтраками кормить продолжают, нас уже заканчивают ими кормить, потому что после начала полномасштабной войны вопрос с НАТО закрылся уже окончательно. Мы понимаем, что как бы война в итоге ни закончилась, какое бы количество территории мы ни вернули, мы, конечно же надеемся, что все территории вернем, которые у нас захватили... Но в любом случае – мы должны понимать, что Путин провел такой наглядный пример для Европы, для Запада, для всех, кто входит в НАТО, на что способна Россия, по какому беспределу готов пойти Путин, если вопрос вступления Украины в НАТО станет реально на повестке. То есть – это специально сделано», – рассуждает Корнейчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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