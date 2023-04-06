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Четверг, 6 апреля 2023, 09:41 мск

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Семья с 8 детьми в Крыму вынуждена жить в 30-метровой квартире

Многодетная семья в Крыму вынуждена жить на 30 квадратных метрах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СК РФ, жительница Ялты пожаловалась председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, что она с супругом и восемью детьми более 10 лет состоят в очереди на получение положенного по закону жилья и вынуждены проживать в квартире площадью немногим более 30 квадратных метров.

Власти предоставили им земельный участок для строительства дома, но без коммуникаций, которые они не могут провести за свой счет в связи с имеющимися финансовыми затруднениями. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Бастрыкин поручил ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начать процессуальную проверку.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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