Реконструкция 1 метра дороги на ЮБК обойдется в миллионы рублей

Ремонт нескольких километров дороги на Южном берегу Крыма обойдется в 22,5 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал распоряжение, согласно которому АО «ВАД» определено единственным подрядчиком по государственному контракту на строительство и реконструкцию автомобильной дороги «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта».

Речь идет о 8 км трассы между Перевальным и Алуштой. Цена этого контракта – 22,4 млрд рублей. Иными словами, на 1 погонный метр дороги планируется потратить около 3 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»