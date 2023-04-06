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Четверг, 6 апреля 2023, 12:44 мск

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Реконструкция 1 метра дороги на ЮБК обойдется в миллионы рублей

Ремонт нескольких километров дороги на Южном берегу Крыма обойдется в 22,5 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал распоряжение, согласно которому АО «ВАД» определено единственным подрядчиком по государственному контракту на строительство и реконструкцию автомобильной дороги «Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта».

Речь идет о 8 км трассы между Перевальным и Алуштой. Цена этого контракта – 22,4 млрд рублей. Иными словами, на 1 погонный метр дороги планируется потратить около 3 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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