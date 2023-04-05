Крым далек от лидеров по качеству городской среды

Крымские города оказались далеко от лидирующих позиций в рейтинге российских муниципалитетов по индексу качества городской среды. Исследование по итогам 2022 года опубликовало Министерство строительства РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди крупных городов Севастополь занял 51-е место, Симферополь – последнее, 60-е.

Среди больших городов с комфортным климатом Евпатория оказалась на 62-м месте, Керчь – на 69-м.

Ялта и Феодосия в рейтинге средних городов стоят соответственно на 36 и 102 местах.

В рейтинг малых городов с населением 25-50 тысяч человек 37 место заняла Алушта, 130-е – Бахчисарай, 202-е – Джанкой.

Из крымских городов с населением 5-25 тысяч человек наиболее комфортными признали Алупку, Армянск, Судак и Саки, наименее – Старый Крым и Белогорск.

Симферополь, Лиана Макоба

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