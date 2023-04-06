В Крыму будут судить мошенников, обманувших мошенника

В Крыму завершено расследование в отношении мужчин, выдававших себя за сотрудников ФСБ и выманивших у крымчанин 4 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в начале сентября 2019 года житель республики, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве, познакомился с сотрудником ФСБ, который предложил ему помощь в решении вопроса о прекращении уголовного преследования.

Услугу оценил в 4 млн рублей:

«Доброжелатель» пояснил, что 2,5 млн уйдут на взятку его «коллегам» – представителям спецслужб в Москве, которые привлекут к уголовной ответственности сотрудников полиции, что повлечет прекращение уголовного дела, – пояснили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. – Еще 1,5 млн необходимы лично ему на «оперативные расходы», связанные с перелетами в Москву для встреч со своим «начальством».

На встречу с «начальством» полетели вместе. В роли руководителя вступил земляк псевдосотрудника ФСБ – бывший военнослужащему со знакомствами в правоохранительных кругах. Он взял 2,5 млн и обещал помочь, но, разумеется, ничего не сделал.

Подозреваемых задержали в Москве сотрудники оперативно-розыскной части государственной защиты свидетелей и потерпевших МВД по Республике Крым. У одного из них изъяты вещественные доказательства – нагрудный знак ФСБ России, охолощенный автомат Калашникова, пневматический пистолет Макарова, которые он демонстрировал знакомым, подтверждая принадлежность к работе в ведомстве.

Оба мошенника оказались жителями Оренбурга, им предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере и посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Расследование завершено.

После утверждения обвинительного заключения, дело будет направлено в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

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