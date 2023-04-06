В Крыму задержали банду черных риелторов

В Крыму сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из ФСБ задержали группу мошенников, занимавшихся махинациями с недвижимостью.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД России, черные риелторы представляли в уполномоченные органы фиктивные документы и получали право распоряжаться имуществом умерших или тех, кто уехал за границу. Потом присвоенное жилье и земельные участки продавали.

Выйти на след преступников удалось после того, как в полицию Симферополя обратилась женщина с заявлением о незаконном отчуждении квартиры, доставшейся ей в наследство.

В ходе следствия выяснилось, что для оформления договора купли-продажи соучастники предъявили доверенность, якобы выданную хозяином жилья в 2021-м году. На основании этого документа был произведен переход права собственности, после чего квартира перепродана добросовестному покупателю. Но на самом деле мужчина умер 5 лет назад и никак не мог подписать предъявленную доверенность.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Задержаны трое подозреваемых. Один из них пытался скрыться, но безуспешно.

«В ходе расследования установлено, что один из фигурантов может быть причастен к махинациям с земельными участками на Южном берегу Крыма, по фактам которых расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, – добавили в МВД. – Аферист, зная, что настоящий хозяин проживает за границей, подыскал подставное лицо. По поддельному паспорту от имени владельца земельных участков был заключен договор о продаже. Таким образом фигурант завладел правом собственности на пять земельных участков».

Двое задержанных заключены под стражу, один находится под домашним арестом.

Симферополь, Олег Яковенко

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