В Ялте начали отбирать земельные участки с самостроями

В Ялте начали отбирать земельные участки у собственников, не желающих сносить постройки, признанные незаконными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 марта в Федеральной службе судебных приставов было открыто более 100 исполнительных производств по сносу 83 капитальных объектов (пристроек/надстроек и прочего).

К середине марта городские власти нашли «подход» к собственникам, не спешащим исполнять решение суда.

«Путь такой – готовится смета на проект, производится демонтаж, утилизация отходов. Расходы будут возложены на собственника за счет продажи на торгах выявленного у него имущества (если оно не является единственным жильем) Остаток возвращается собственнику», – сообщила тогда глава администрации Ялты Янина Павленко, добавив, что аналогичная работа ведется по нецелевому использованию земли.

И вот в суд переданы первые иски об истребовании земельных участков в пользу муниципалитета за неисполнение решений о сносе незаконных построек.

Один из них в Ливадии – там без разрешения возвели пристрой, второй – в Симеизе с пятиуровневым строением.

«По обоим есть решения суда о сносе, однако собственники не исполняют их, – отмечает Павленко. – По удовлетворении иска администрации земельные участки переходят в муниципальную собственность, и сносы незаконных объектов будут организовываться за счет их продажи».

В администрации Ялты еще раз обратились к владельцам незаконных объектов: «Сносите все незаконное сами, либо администрация снесет за ваш счет».

Ялта, Олег Яковенко

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