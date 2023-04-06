Аксенов: в Крыму вырубают здоровые деревья и выписывают лекарства

В Крыму вырубают здоровые деревья и выписывают больным отсутствующие препараты. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по итогам совещания о проблемных вопросах муниципальных образований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оказалось, что муниципалитеты так и не смогли выработать четкую систему уборки территорий:

«Темп набран, однако системности в работе и понимания сроков ее окончания пока нет. Закрепление за участками уборки конкретных людей зачастую проведено формально, иногда найти уборщика в рабочее время на месте практически невозможно», – сообщил Аксенов.

Так, в Симферополе жалобы на некачественную очистку территорий лидируют среди обращений граждан. В Ялте чаще всего отмечают вырубку здоровых деревьев. Аналогичные жалобы зафиксированы в Евпатории, Феодосии, Алуште, Джанкое, Белогорске, Советском районе.

Есть серьезные вопросы в транспортной сфере: так и не удалось заставить водителей четко соблюдать расписание.

«Необходимо доработать методику и инструменты контроля за соблюдением расписания общественного транспорта в каждом муниципальном образовании», – отметил Аксенов.

Подтвердились и претензии крымчан к системе здравоохранения.

«Необходимо контролировать, чтобы лечащие врачи не выписывали препараты, находящиеся в федеральной дефектуре, придерживались утвержденных схем лечения», – потребовал Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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