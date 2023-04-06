Запад превращает в главную информационную интригу «разговор Си Цзиньпина с Зеленским»

Си Цзиньпин «готов поговорить по телефону» с Зеленским, когда «выберет подходящий момент».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник после сегодняшних переговоров председателя КНР с Эммануэлем Макроном.

В то же время другие западные СМИ приводят слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая тоже находится с визитом в Китае.

Она озвучила свою версию, когда может состояться телефонный разговор Си Цзиньпина с Зеленским.

«Когда сложатся соответствующие условия» – сказала глава ЕК.

Напомним, администрация Зеленского тщетно пытается организовать разговор президента Украины с китайским лидером с тех пор, как глава КНР побывал с официальным визитом в Москве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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