Планируемое большое наступление ВСУ – последняя возможность для Украины переломить ситуацию как на поле боя, так и в геополитическом измерении. Другого шанса уже не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«На второе такое наступление у Украины сил нет, никто столько танков вам за год не произведет, столько снарядов и так далее. Даже в последней помощи американской в 2,5 миллиарда долларов только 500 миллионов долларов – на текущие нужды: снаряды, бензовозы, мостоукладчики. А все остальное – это будущие военные поставки, которые еще надо произвести», – отметил он.

«Поэтому «перемога» или не «перемога» – будет зависеть от того, где мы остановимся или где нас остановят, или не остановят вообще и мы все заберем. От этого зависит все, и это – последняя ставка. На данный период это последнее решающее наступление, оно должно все определить и внести, помимо военно-тактической и военно-стратегической ясности, новую военно-политическую и государственно-политическую ясность», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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