Эксперты не ждут роста турпотока в Крыму на майские

Эксперты прогнозируют, что в Крым на майские праздники в этом году приедет не больше туристов, чем в прошлом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации министерства туризма и курортов Крыма, в 2022 году Крым на майские праздники (с 29 апреля по 10 мая) посетило более 333 тысяч человек, что на 10% выше уровня допандемийного 2019 года.

У экспертов другие мнение: крымский турпоток традиционно составляет около 25% от краснодарского. Исходя из этого, в 2022 года во время майских праздников на полуострове отдохнуло 170-200 тыс туристов. Прогнозируется, что на грядущие майские праздники приедет столько же.

По поводу всего сезона в Ассоциации туроператоров России (АТОР) проявляют оптимизм, предполагая, что рост турпотока с мая по октябрь, может составить 15% к прошлогодним показателям.

Отельеры Крыма и туроператоры настроены не столь оптимистично: бронирования на перспективу в Крыму и Севастополе в этом году практически нет, а на майские основными туристами будут местные жители.

«Сейчас в основном здесь предлагают туры выходного дня с хорошими скидками, – цитирует INFORMER председателя Ассоциации малых отелей Крыма Наталью Стамбульникову. – Но это только до туристического сезона, который начинается на полуострове 1 мая. В санаторно-курортных комплексах отдыхающие есть всегда – качество процедур и небольшая цена за них весьма привлекательны для туристов. Плюс путевки от профсоюзов, целевые направления от предприятий. Сейчас загрузка здесь где-то 50%, а к майским праздникам должна увеличиться».

«Тех, кто выбирается отдыхать на майские праздники к морю в России, всегда было не очень много. Черное и Азовское моря в мае для купания еще не прогреваются, поэтому нужно планировать еще одну поездку летом, а экономически потянуть два путешествия в год способны далеко не все, – добавляет генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. – Поэтому мне кажется, что в этом году туристического бума в Крыму на майские праздники не будет. К тому же не стоит забывать про дорогу на полуостров, а она теперь не так проста».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»