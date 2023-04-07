В Севастополе вынесли приговор мужчине, насиловавшему девочку

В Севастополе вынесли приговор мужчине, который несколько месяцев насиловал девочку-подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, в июне 2014 года жительница Москвы приехала с 15-летней дочерью к своем севастопольскому знакомому и оставила у него девочку на все лето. Позднее мать заявит, что давно занал мужчину и доверяла ему.

После того, как мать уехала, мужчина начал насиловать девочку. А чтобы он не сопротивлялась, заставлял ее принимать психоактивные вещества.

Так продолжалось несколько месяцев, пока родители не увезли девочку в Москву. Там выяснилось, что у подростка наступило психическое расстройство.

Только в начале 2018 года девушка рассказала о произошедшем матери. Та обратилась в правоохранительные органы.

Ленинский районный суд Севастополя признал мужчину виновным по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда ее здоровью) и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней с использованием беспомощного состояния потерпевшей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда ее здоровью).

Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с виновного компенсации морального вреда в размере 500 тыс рублей.

Севастополь, Лиана Макоба

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