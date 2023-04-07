Число заразившихся ковидом в Крыму достигло 215 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в Крыму достигло 215 тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в минздраве РК, за минувшие сутки в республике выявлено 78 новых случаев. 23 человека госпитализировали с тяжелыми проявлениями заболевания.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 214 тысяч 993 зараженных, 5 тысяч 428 из них от инфекции скончались.

В Севастополе за это же время коронавирусом заболели почти 101 тысяча человек, жертвами ковида стали 2 тысячи 579 севастопольцев.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»