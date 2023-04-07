В Херсонской области обнаружили очередные тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного главка МВД, в проточной трубе рядом с селом Новопавловка Каланчакского района обнаружены и изъяты 260 патронов калибра 5,45 мм, четыре гранаты Ф-1, гранату РГД-5. Также в тайнике находились три радиостанции и форменное обмундирование с символикой Украины.

Второй тайник находился недалеко от жилых домов в районе поселка Чаплынка. Изъяты 11 артснарядов разного калибра, 130 головных контактных взрывателей, танковый заряд, снаряд для установки «Град», три минометных мины калибра 82 мм, выстрел и заряд для гранатомета, а также четыре бронебойных трассирующих патрона.

Боеприпасы уничтожены на месте накладным зарядом тротила.

Новопавловка, Мирослава Мельник

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