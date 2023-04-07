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Пятница, 7 апреля 2023, 12:00 мск

Новости Крым

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Крымчан атакуют клещи

В Крыму нарастает клещевая активность.

Как сообщили РИА «Новый День» в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, с начала года с жалобами на укусы обратились уже 80 человек. Большая часть из них «подхватила» кровососущих в марте.

Напомним, клещи переносят более 30 опасных инфекций. В частности, результаты исследования клещей на вирусоформность в Крыму, в том числе снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза и бактериями гранулоцитарного анаплазмоза человека в 22% случаев.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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