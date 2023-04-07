В Крыму задержали диверсанта, планировавшего устроить взрыв в Керчи

В Крыму задержали диверсанта, собиравшегося устроить взрыв в Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в подготовке диверсии подозревают 52-летнего уроженца Ровненской области. У него был и российский, и украинский паспорта. В 2022 году он сменил фамилию и, по версии следствия, связался с представителями сил специальных операций Украины, заявив о готовности шпионить в пользу Киева.

Связь с кураторами поддерживал в мессенджере.

«Поначалу задания связного не были напрямую связаны с терактами – он пытался раздобыть информацию об объектах критической инфраструктуры на территории Крыма. При этом остается неизвестным, насколько успешными были предыдущие попытки, – передает РЕН ТВ. – В феврале 2023 года диверсант перешел к активным действиям».

Была поставлена задача взорвать подстанцию в Керчи, питающую жилые дома, социальные объекты и судостроительный завод.

На первом этапе диверсант должен был предоставить фотографии и координаты объекта, оценить, насколько близко к нему можно подобраться. Потом получил «посылку» с комплектующими для взрывного устройства.

После этого диверсант некоторое время изучал новые инструкции от кураторов и собирал информацию о других объектах, например, об одном из мостов, используемого для перевозки техники.

Исполнить поручение диверсант не успел: в конце марта его задержали и нашли в его квартире обнаружили взрывное устройство с 2,3 кг пластита, а также устройство для подрыва заряда, позволяющее отсрочить момент взрыва и скрыться. Помимо взрывчатки в квартире нашли три смартфона, которые использовались для связи с сотрудником ССО.

Мужчине грозит от 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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