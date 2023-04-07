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Пятница, 7 апреля 2023, 17:15 мск

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«Мягко говоря» – в ВСУ заявляют, что будет «трудно наступать» без авиации

Фото: Минобороны Украины

Украине будет трудно наступать без преимущества авиации в воздухе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации – это довольно сложный вопрос, мягко говоря», – сказал он.

По словам Игната, сейчас нельзя говорить о контрнаступлении без усиления господства в воздухе. Также он добавил, что Украина должна получить истребители F-16, которые помогли бы «воплотить мечты в жизнь».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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