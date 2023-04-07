«Четыре составляющие» – в администрации Зеленского рассказали как пойдёт украинское наступление

Советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк рассказал, когда и как начнется «контрнаступление ВСУ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он поведал в интервью украинским СМИ.

По словам Подоляка, «есть 4 важные составляющие контрнаступления».

Первая составляющая – продолжается накопление оружия и техники для контрнаступления.

Вторая – украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции.

Третья – Генеральный штаб продолжает планирование будущего контрнаступления с учетом всех возможных факторов.

Четвертая – информационная составляющая, влияющая на психологическое состояние ВС РФ.

«Эти четыре составляющие постепенно модерируются. Думаю, что мы выйдем на определенные даты, когда будут решены определенные вопросы», – добавил Подоляк.

Также советник ОП уверен, что после «существенного поражения на поле боя» Россия может «добровольно покинуть Крым». Также он считает, что «ни о каких переговорах с РФ не может быть и речи».

«Продолжаются активные боевые действия, нам нужно максимально жестко атаковать Россию, получить несколько существенных тактических выигрышей, продвинуться на оккупированных территориях. После этого Россия будет еще больше деморализована. Тогда у них упадет способность держать оборону», – рассуждал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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