Севастополь станет частью транспортного коридора между Россией и Латинской Америкой

В Севастополе планируют разместить новую судоходную компанию, призванную связать Россию и Венесуэлу. Об этом сообщил глава российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект предполагает создание хабов в обеих странах. В Венесуэле это будет Пуэрто-Кабельо, где уже есть зерновой терминал на 250 тысяч тонн с возможностью увеличения, терминалы для хранения жидких и сухих удобрений, а также площадка для поставки сельхозтехники – все это будут поставлять из России.

Наша страна будет получать рыбу, морепродукты и фрукты.

Прямой транспортный коридор предполагается запустить уже через пару месяцев и с его помощью решить проблемы с экспортными поставками.

Это позволит существенно увеличить товарооборот между Россией и Венесуэлой.

«Очень сильно, сотни тысяч тонн и сотни миллионов долларов может быть, – цитирует Фроленко РИА «Новости». – Мы просчитывали: где-то в пределах 300 миллионов долларов в месяц мог бы быть товарооборот, это без нефти».

Севастополь, Олег Яковенко

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