УПЦ подаёт в суд на Украину

Украинская православная церковь будет через суд добиваться возвращения Киево-Печерской Лавры, которую распоряжением киевского режима передали «в собственность государства», а на самом деле – раскольникам из ПЦУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о подаче соответствующего иска сообщил адвокат Никита Чекман.

«Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой, мужским монастырем, Украинской православной церковью подано ходатайство о возвращении в собственность религиозной общины культовых зданий и сооружений», – сказал он.

По словам юриста, возвращение Лавры в госсобственность «несправедливо, поскольку именно благодаря прихожанам удалось осуществить восстановление церкви».

Симферополь, Валентин Карамазов

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