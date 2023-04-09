В Варшаве заявляют, что «пророссийская Франция закладывает мину под польско-украинский союз»

Германия и Франция препятствуют транзиту украинского зерна, в результате оно остаётся в Польше, а польские фермеры массово разоряются и клянут Украину и своё правительство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью TVP Info заявил замминистра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский.

Сейчас экстренно принимаются меры по приостановке импорта зерна из Украины в Польшу, как минимум, до июля.

Ковальский обвинил страны Европейского Союза, особенно Германию и Францию в том, что они «не сделали ничего, чтобы помочь польским фермерам».

«Я считаю – и это мое мнение – что Европейская комиссия, особенно Германия и Франция – Франция, которая, естественно, является пророссийской – были заинтересованы в том, чтобы заложить мину под польско-украинские отношения... Мы помогаем Украине, но мы должны быть транзитной страной. Все продукты должны идти через Польшу дальше, они не должны вредить польским фермерам, польским производителям и вызывать кризис продовольственной безопасности», – негодовал польский чиновник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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