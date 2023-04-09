Бахмут не включён в список самых опасных направлений для ВСУ

Наиболее опасными направлениями для ВСУ сейчас являются Марьинское и Авдеевское.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель объединённого пресс-центра Сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.

По его словам, в случае захвата Авдеевки следующей целью для ВС РФ станет Курахово и выход с севера на Угледар.

«Самым опасным направлением остаётся Авдеевское и Марьинское. Враг активно там штурмует позиции украинских военных, также наносит огневые поражения, применяя ствольную артиллерию и реактивную артиллерию, очень активно начал применять авиацию», – жалуется Дмитрашковский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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