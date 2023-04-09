На Западной Украине началось применение боевых дронов в криминальных разборках

В Галичине с помощью дрона было совершено покушение на убийство одного из членов временно-следственной комиссии, занимавшейся расследованием незаконной вырубки лесов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Верховной рады Николай Тищенко.

«Сегодня ночью на одного из членов нашей временно-следственной комиссии, политического деятеля, и на его семью было совершено покушение на жизнь, вместе с этим сожжен его автомобиль. По одной из версий был применен дрон и после взрыва полностью сгорел автомобиль, который раньше мы применяли для проверок лесохозяйств», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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