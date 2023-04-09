Арестович угодил в опалу и подвергается бойкоту

Известный украинский пропагандист Алексей Арестович пожинает плоды своих неосторожных критических высказываний в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Он уже попал в black list. В частности, студенты-активисты КНЭУ (Киевский национальный экономический университет) попросили отменить лекцию «одиозного спикера», которая ранее была запланирована в вузе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в Tg-канале студенческого академического совета университета.

«Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас, безусловно, является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него. Правление Студенческого академического Совета резко осуждает приглашение одиозных спикеров, представляющих угрозу консолидации украинского общества», – сказано в сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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