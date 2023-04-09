Польша пытается остановить поток домашних животных из Украины

Польша срочно изменила правила ввоза домашних животных из «Незалежной», которых массово везут украинские беженцы.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Минреинтеграции Украины.
Ранее разрешалось перевозить собак, кошек и хорьков с минимальным пакетом документов: наличие чипа, прививки против бешенства, а также ветеринарного паспорта европейского образца.
К вышеперечисленному списку документов на животное добавились сертификат здоровья и письменная декларация, которая подтвердит, что ввоз питомцев не является коммерческим. Также теперь необходимы подробные результаты тестирования уровня антител против бешенства.
Симферополь, Валентин Карамазов
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