Россия чуть не сбила британский самолёт-разведчик «над Чёрным морем недалеко от Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слитые недавно «секретные документы» США.

Утверждается, что столкновение произошло 29 сентября 2022 года у побережья Крыма.

«Российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в прошлом году. Инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине», – пишут американские журналисты.

Симферополь, Иван Капустин

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