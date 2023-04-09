США готовят Украину к уничтожению – киевский политолог

Вашингтон открыто блокирует попытки Украины вступить в НАТО и при этом намерен использовать её до конца в своей опосредованной войне против РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский экономический эксперт и политолог Олег Соскин.

«В июле будет встреча членов НАТО в Вильнюсе, Литва. И там Польша и другие страны: Балтия, Литва, Латвия, Эстония выступили, чтобы дать Украине «дорожную карту» на вступление в НАТО. И что вы думаете – США, Германия и Венгрия сказали, что они воспротивятся этим усилиям и заблокируют их», – негодовал он.

«США открыто выступили против этих своих европейских союзников, чтобы давать Украине «дорожную карту» в НАТО. То есть, ребята, вы там, типа, сражайтесь за наши интересы «золотого миллиарда», гибните там, пусть города у вас разрушаются, дети сиротами будут, десятки тысяч детей уже вообще пропало. Уже потеряла страна, потери ее уже больше триллиона евро, но это никого не интересует! «Никакого НАТО вам не светит и никакую даже «дорожную карту» мы вам не дадим», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»