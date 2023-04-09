В Бахмуте всё неправильно, огромные потери – украинский генерал

Высшее украинское командование не продумало систему фортификационных сооружений в Бахмуте (Артёмовск) и применяет ошибочную оборонительную тактику, что оборачивается огромными потерями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

«Если кратко о ситуации в Бахмуте, то она очень сложная. Городские бои никогда не были простыми, а бои, которые идут уже не один месяц, и огромные потери, которые понесли украинские воины, – это достаточно большой груз. Вопрос фортификационных сооружений и подготовки города Бахмут был в своё время провален. И то, что мы имеем сейчас – это неготовность наших подразделений на этих участках», – отметил он.

«Кроме того, много вопросов касательно правильности использования подразделений. Зачем дробить подразделения, вместо того, чтобы держать их единым кулаком? Если бригаду или батальон разрезали на куски и побросали на разные участки, то командир не несёт никакой ответственности и только наблюдает со стороны», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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