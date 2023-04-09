Украинский политолог объяснил, почему Си Цзиньпин не отвечает ни Зеленскому, ни Байдену

Китай прекрасно понимает, что Киеву и Вашингтону необходим телефонный разговор с лидером КНР исключительно ради своих внутриполитических целей, а не для привлечения Пекина к урегулированию украинского кризиса. Поэтому Си Цзиньпин отказывается принимать звонки от Байдена и Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«По звонкам. Китай сегодня не видит в них смысла, не видит предмета для переговоров. Кроме того, ему ничего от нас не надо. Он, Китай, – Украине нужен, а не наоборот. А оказать Украине звонок вежливости, который бы трактовался в Украине как элемент политического успеха, элемент поддержки Украины и лично украинского президента, Китай этого делать не хочет. Он не считает нужным сегодня поддерживать нынешнее украинское руководство. Вот и всё», – подчеркнул эксперт.

«Поэтому нет звонка и разговоров с Байденом. Потому что Китай не хочет поддерживать Байдена, у которого начинается президентская избирательная кампания. Он демонстрирует американскому избирателю, что у Байдена нормальных отношений с Китаем не будет», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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