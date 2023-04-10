Верховный суд Крыма постановил арестовать офицера украинской разведки, готовившего теракты на новых территориях РФ

Верховный суд Крыма поддержал решение об аресте сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Гурко, обвиняемого в организации терактов в зоне специальной военной операции. На него сотрудники ФСБ вышли в ходе расследования дела о подготовке терактов в Херсоне в мае 2022года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главным обвиняемым в этом деле, которое уже рассматривается по существу в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, является ветеран АТО Павел Запорожец. По версии следствия, он собирался устроить теракта в во время шествия «Бессмертного полка» в Херсоне 9 мая 2022 года и подготовил для этой цели мощные взрывные устройства.

Кроме того, Запорожца обвиняют в подготовке нападения на российских военнослужащих, патрулировавших город для поддержания общественного порядка. Украинец сначала признал, что должны были пострадать российские военные и росгвардейцы, а также жители города, поддерживающие Россию.

Но позже его защита заявила, что он обычный военнослужащий, выполнявший боевой приказ, одним из условий которого было исключение угрозы жизни и здоровью мирных граждан, поэтому обвинение в терроризме должно быть отменено, а самого Запорожца надо включить в обменные списки между Россией и Украиной.

Давая показания, подсудимый назвал имена офицеров ГУР Украины, курировавших его действия, в том числе и Гурко. Последнего объявили в международный розыск, обвинив в актах международного терроризма, «совершенных в целях нарушения мирного существования государств и народов» и «направленных против интересов Российской Федерации» (ч. 2 ст. 361 УК РФ).

Киевский райсуд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с момента задержания в России или выдачи из-за границы.

Защита пыталась оспорить этот вердикт, однако Верховный суд Крыма жалобу отклонил.

«Коммерсант» напоминает: других граждан Украины – председателя Федерации кунг-фу Мелитополя Андрея Голубева, а также Игоря Горлова, Александра Жукова, Владимира Зуева и Юрия Петрова, входивших, по версии следствия, в сеть, организованную Александром Гурко, отправили из Крыма в Москву. Их тоже обвиняют по ст. 361 УК РФ. На днях Лефортовский райсуд продлил им аресты еще на три месяца.

«По версии ФСБ, обвиняемые, действуя по заданию украинских спецслужб, должны были взорвать с помощью заминированных автомобилей колонны с гуманитарными грузами из России», – отмечает издание.

Симферополь, Мирослава Мельник

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