Пентагон запретил американским летчикам приближаться к Крыму менее чем на 80,5 километров. Такой вывод можно сделать из попавших в интернет секретных материалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на оказавшихся в открытом доступе картах вокруг полуостров выделены 2 зоны. Границы одной из них отступают от крымского побережья на 19,3 км, что соответствует международному праву о границах государств.

Вторая линия отодвинута от полуострова примерно на 80,4 км. Эта линия помечена как SECDEF Directed Standoff, и, по мнению издания Washington Post, обозначает границу, которую запрещено пересекать летчикам ВС США.

Арлингтон, Олег Яковенко

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