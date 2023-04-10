Житель Севастополя пытался сесть в тюрьму, чтобы отомстить жене

Житель Севастополя, чтобы отомстить жене, записался в «виртуальные террористы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в очередной раз поссорившись с благоверной, мужчина, работающий сантехником, решил показать, чего на самом деле стоит, и через социальную сеть «ВКонтакте» отправил в правительство Севастополя сообщение о готовящейся в городе серии взрывов. Власти тут же известили полицию. Представители силовых структур сигнал отработали, взрывных устройств не обнаружили, зато нашли автора сообщения.

По версии telegram-канала «Mash на волне», снатехник рассчитывал сесть в тюрьму – на зло жене. Но и этот план у него сорвался: суд дал ему год условно.

Севастополь, Олег Яковенко

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