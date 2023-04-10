Падаем в ямы, срываем бамперы: водители не довольны состоянием пункта пропуска на админгранице между ДНР и Ростовской областью

Крымские водители не довольны состоянием пункта пропуска на административной границе между ДНР и Ростовской областью. Об этом заявил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о поселке Весело-Вознесенска – сегодня это самый загруженный пункт на дорогах в новые территории РФ.

«Терпению и сил уже нет предела, смотреть на тот коллапс, что там творится, – говорит Цуркин. – Отдельно стоит обратить внимание на асфальто-дорожное покрытие внутри пункта и на подъездах к нему.

Проезжая часть настолько «раздавлена» колесами грузовиков. Сейчас проехать там можно только на внедорожнике.

Недавно на въезде на пост в яму завалился грузовик – в яму по пояс!

Низкопольные автобусы и легковые автомобили срывают бамперы, пытаясь там проехать.

Даже не знаю, кто и когда сможет навести там порядок».

Симферополь, Олег Яковенко

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