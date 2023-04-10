В Крыму ожидаются сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: на полуострове ожидаются ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РК, обильные осадки принесет южный циклон.

Грядущей ночью и в первой половине дня 11 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, ветер усилится до 17 – 22 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики и ЖКХ, происшествий на дорогах, подтопления территорий, есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Симферополь, Лиана Макоба

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