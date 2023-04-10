В Крыму легковушка врезалась в автобус, есть пострадавшие

В Симферополе легковушка врезалась в рейсовый автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель автомобиля «Дэу Ланос», двигавшийся по улице Данилова, поворачивая, не пропустил городской автобус, следовавший по маршруту №10.

В автобусе находились 15 человек, двое из них госпитализированы с травмами.

Сейчас в происшествии разбираются правоохранительные органы.

Симферополь, Лиана Макоба

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