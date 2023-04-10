«Мы загнали вас в угол» – «представитель» Зеленского в Крыму угрожает выселением россиян

Все россияне, которые въехали в Крым после референдума в 2014 году, будут принудительно выдворены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Тамила Ташева, после 2014 года сбежавшая из Симферополя в Киев.

Также, по ее словам, «как только ВСУ подойдут к административной границе Крыма», российским властям могут быть предложны переговоры

«Когда мы будем на границе с Крымом, можем предложить России: давайте поговорим, как вы будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи снабжения, загнали вас в угол», – утверждает Ташева.

«Если РФ не согласится на это, то Крым придется освобождать военным путем», – грозится она.

Ташева утверждает, что «обычным жителям» полуострова бояться не следует – «за случайные и банальные бытовые контакты с административными органами» – к ответственности якобы привлекать не будут.

Симферополь, Иван Капустин

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