В Бахмуте (Артёмовск) россияне перешли «к так называемой сирийской тактике выжженной земли».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким пропагандистским утверждением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, оценивая ситуацию в городе и тяжёлое положение украинских подразделений.

Сообщается, что он вновь срочно прибыл на украинские позиции на Бахмутском направлении.

«Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой «сирийской» тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», – оправдывался Сырский.

Накануне отступления ВСУ из центра города на западные окраины он также уверял, что «ситуация под контролем». Отметим, что к тактике «выжженной земли» в Сирии прибегает исключительно американская армия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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