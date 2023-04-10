Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и Севастополя с другими регионами РФ

Президент России Владимир Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и Севастополя с другими регионами РФ.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти Республики Крым и Севастополя принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Доложить о выполнении поручения чиновники должны до 1 сентября и далее должны отчитываться раз в полгода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2022 года среднедушевые доходы населения в стране, по информации Росстата, составили 45 тысяч 272 рублей, в Севастополе – 37 тысяч 126 рублей, в Крыму – 29 тысяч 137 рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»