«Байден умрёт со дня на день – надо говорить с Москвой» – украинский профессор

Лидер американских демократов Джо Байден фактически находится при смерти. В любой момент ему на смену могут прийти републиканцы во главе с Трампом и перекрыть Украине «кислород». Поэтому уже сейчас Киеву нужно «прощупать» пока ещё выгодные для Украины условия перемирия с Москвой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил профессор журналистики Киевского университета Никита Василенко.

«А что могут сказать США? США могут сказать только одно: «Воюйте дальше, мы вам дали деньги на войну». Но в плане обыденного сознания – дают денег, пока есть нынешний президент. Нынешнему президенту 80 лет, он умрёт. И на его смену придёт Трамп, который исповедует прямо противоположные взгляды. Он антиукраинец. И денег он нам не даст. А если он нам не даст денег, не даст вооружения – за счёт чего мы будем воевать?», – отметил он.

«Поэтому я считаю, что надо заключать мир с русскими. На наших условиях, естественно», – приводит слова Василенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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