Теща пресс-секретаря президента России вписалась в крымский бизнес

Теща пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова стала совладелицей соляных копей в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму более двух тысяч лет соль добывается на озере Сасык-Сиваш, вблизи современной дороги Симферополь – Евпатория. Соль здесь собирают после жаркого лета, когда она созревает путем естественного выпаривания.

Кристаллы этой соли имеют приятный розоватый оттенок – благодаря тому, что рапа озера Сасык-Сиваш содержит некий микроорганизм, вырабатывающий бета-каротин. Поэтому по составу крымская соль отличается от обычной каменной, которую добывают в шахтах. Эту особенную соль ценили и при царском дворе, и у турецкого султана.

При советской власти соль добывал «Сольпром» – отделение Евпаторийского химзавода ежедневно отправляло отсюда по три вагона соли. В 90-е все рухнуло. Какое-то время «Сольпром» не функционировал вовсе. В 2015 году производство было восстановлено, добычей (монопольно) занялся частный производственный кооператив «Галит».



В 2018 году среди его учредителей появилась Татьяна Навка. Уставный капитал кооператива – 96 тыс руб, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сначала имела такую же как пятеро других учредителей долю – 16,7%. С 2020 года Навка владеет уже 33% «Галита». Прибыль компании выросла до 42 млн руб.

Недавно состав хозяев солепромысла снова сменился. Кроме Татьяны Навки в нем появилась ее мать – Раиса Навка и некто Александр Оселедько с долями по 16,7%.

При внимательном рассмотрении оказалось, что теща Пескова участвует в семейном соляном бизнесе еще с 2021 года: она вмсте с тем же Оселедько учредила московское ООО «Сириус» и через него занимается оптовой торговлей солью.

Морская соль «Галита» дороже лбычной каменной, она продается в магазинах Крыма по 50 руб за полколо. На розоватой пачке надпись: «В лучших традициях солеварения с 1789 года».

Симферополь, Ольга Картошина

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