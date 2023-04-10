Правительство России определило новый источник финансирования туристической отрасли Крыма

Средства от добровольных взносов, полученных при отчуждении активов иностранных резидентов, будут направлены на развитие туристической инфраструктуры Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству «обеспечить направление на цели развития туристической инфраструктуры средств, полученных в результате уплаты добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами, в части взносов, рассчитанных от сумм сделок, представляемых на заседаниях подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций Минэкономразвития России».

Поручение должно быть выполнено до 1 июля. , отмечается в сообщении.

В конце марта правительство РФ озвучило условия для выхода «недружественных» нерезидентов из российских активов: значительный дисконт и добровольный взнос в бюджет. При дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива, напоминает «Интерфакс». По общему правилу размер взноса должен составлять «не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке», то есть от 5%.

Симферополь, Олег Яковенко

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