В Крыму отмечают День Конституции

В Крыму отмечают один из официальных праздников – День Конституции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 апреля 2014 года, на внеочередном заседании Госсовета РК, был утвержден основной закон республики. За его принятие проголосовали 87 депутатов. Конституция Крыма состоит из 10 глав и 95 статей, основные положения документа схожи со статьями Конституции Российской Федерации.

Республика Крым объявлена демократическим, правовым государством в составе Российской Федерации и равноправным субъектом РФ. Территория Республики Крым является единой и неделимой и составляет неотъемлемую часть территории Российской Федерации. Источником власти в Республике Крым является ее народ, являющийся частью многонационального народа Российской Федерации.

В Республике Крым признается принцип многообразия культур, обеспечивается их равноправное развитие и взаимообогащение.



«Конституция закрепила статус Крыма в качестве субъекта Российской Федерации, стала правовой основой развития нашего региона. В ней нашли отражение идеалы, которые мы отстаивали в дни Крымской весны. Это свобода, мир и согласие, равные права и возможности для представителей всех народов, твердые социальные гарантии, – заявил сегодня глава РК Сергей Аксенов, подчеркнув: положения Конституции – не набор деклараций, «когда Конституция превращается в фикцию, общество задыхается и погибает».

Симферополь, Лиана Макоба

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