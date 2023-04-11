Дорогие «Москвичи»: крымчанам предложили сменить автомобили

Крымчанам предлагают пересесть с иномарок на отечественные машины: в автосалоны полуострова поступят автомобили возрожденной марки «Москвич». Первая колонна автовозов отправилась из российской столицы 10 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчанам предложат две модели – городской кроссовер «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е». Обе являются клонами китайских кроссоверов JAC JS4. Автомобили представлены в 5 цветах: белом, черном, красном, голубом и сером. Продажи начнутся во второй половине апреля.

Правда, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, цена нового «Москвича» «высоковата»: базовая стоимость кроссовера «Москвич 3» с механической коробкой передач и турбомотором 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил составит 1 млн 970 тыс рублей, уточняет «Москва24»; электрическую версия «Москвич 3е» (193 лошадиные силы) будут продавать за 3,5 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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