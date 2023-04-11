Будет громко, но нестрашно: на востоке Крыма начались учения

В Ленинском районе Крыма начались учения Росгвардии.
Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Керчи, сотрудники ведомства будут отрабатывать действий с применением имитационных средств (холостая стрельба, взрывпакеты). Звуки выстрелов и взрывов могут быть слышны не толк в районе, но в Керчи.
Население просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
Учения продлятся с 11 по 13 апреля.
Керчь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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