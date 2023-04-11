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Вторник, 11 апреля 2023, 10:35 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Будет громко, но нестрашно: на востоке Крыма начались учения

В Ленинском районе Крыма начались учения Росгвардии.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Керчи, сотрудники ведомства будут отрабатывать действий с применением имитационных средств (холостая стрельба, взрывпакеты). Звуки выстрелов и взрывов могут быть слышны не толк в районе, но в Керчи.

Население просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Учения продлятся с 11 по 13 апреля.

Керчь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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